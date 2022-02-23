الإمارات وأستراليا تبحثان سبل تطوير العلاقات العسكرية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى، اليوم الأربعاء، مع رئيس قوات الدفاع الأسترالى الفريق أول آنغوس كامبيل، والوفد المرافق الذى يزور الإمارات حاليا، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.





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