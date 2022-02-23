عاجل.. بايدن: تصرفات بوتين فى أوكرانيا تتطلب ردا حازما

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن تصرفات نظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى أوكرانيا، تتطلب ردا حازما، مشيرا إلى أنه تم فرض عقوبات على بنكين فى روسيا، بحسب ما نقلت قناة إكسترا نيوز.





وفى وقت سابق ذكر البيت الأبيض أن إدارته ستفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه.جى، وهى الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسى نورد ستريم 2. وقال بايدن فى بيان أصدره البيت الأبيض: "وجهت إدارتى اليوم بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إى.جى ومسؤولين فيها".

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