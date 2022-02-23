أوكرانيا: المسؤولون الأمريكيون أكدوا لنا وقوفهم بجانبنا مهما حدث

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، ديمترى كوليبا، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ووزير الخارجية آنتونى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أكدوا له جميعا أن "الولايات المتحدة سوف تساند أوكرانيا مهما حدث".





وأوضحت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن جو بايدن وبلينكن وأوستن وكوليبا التقوا جميعا فى العاصمة واشنطن وأن وزير الخارجية الأوكرانى تحدث إلى الصحفيين خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تصريحات ألقاها فى نيويورك اليوم. وأضاف كوليبا أن القادة الأمريكيين أكدوا له أيضا أن الولايات المتحدة سوف تواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية لتعزيز الجيش وأن واشنطن سوف تقوم بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

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