وفد من نواب الكنيست العرب يزور الشيخ جراح للتضامن مع الأسر المهددة بالتهجير

جدة - نرمين السيد - زار وفد من أعضاء الكنيست العرب عن القائمة المشتركة اليوم الأربعاء، حى الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، إسنادا لعائلات الحى المهددة بالتهجير القسرى من منازلها وإحلال المستوطنين مكانها.





وضم الوفد رئيس القائمة أيمن عودة، والنواب أحمد الطيبى وأحمد السعدى وعوفر كاسيف وعايدة توما سليمان. وتأتى هذه الزيارة عقب تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها، الذى كان مقررا فى الأول من شهر مارس المقبل. وقال الطيبى إن " حى الشيخ جراح أصبح رمزا للنضال الفلسطينى ضد الاحتلال والغطرسة والعنصرية والقمع وتهويد القدس". وكانت لجنة حى الشيخ جراح أصدرت اليوم بيانا طالبت فيه باستمرار التضامن مع العائلات المهددة بالتهجير من الحى، عقب تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها نهاية شهر فبراير الجارى. وما زال التوتر يخيم على حى "الشيخ جراح" منذ 11 يوما، عقب إقامة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير مكتبا له فى أرض عائلة سالم؛ بزعم أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الحماية للمستوطنين.

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