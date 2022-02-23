عاجل.. إنزال العلم الروسى عن مبنى السفارة الروسية لدى كييف

جدة - نرمين السيد - وأكدت السفارة الروسية فى العاصمة الأوكرانية بدء عملية إجلاء موظفيها، بينما لا تزال الأوضاع حول البعثة الدبلوماسية هادئة، حيث لا تجرى فى المنطقة المحيطة بها أى مظاهرات أو مسيرات إذ تعمل وحدات من الشرطة والحرس الوطنى على ضمان الأمن.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية فى أوكرانيا لحماية حياتهم وضمان سلامتهم. ويأتى هذا الإجراء فى ظل توتر حاد بين البلدين تصاعد الاثنين الماضى بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، فيما أكد الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.