تحميل كتب الفصل الدراسي الثالث عبر بوابة عين التعليمية

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عمر شويل - جدة كيفية تحميل كتب الفصل الدراسي الثالث لأولي ثانوي في المملكة العربية السعودية, حيث أعلنت وزارة التعليم السعودي تغيير نظام الفصول في التعليم السعودي, ليصبح عدد فصول الدراسة في السنة لكل المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية هو ثلاث فصول دراسية بدلاً من اثنين, ويبحث المثير من الطلاب والطالبات الذين سيدخلون لمرحلة الأولي الثانوي عن كيفية تحميل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث, وهذا ما سوف توضحه من خلال مقالنا هذا.

تحميل كتب الفصل الدراسي الثالث لمرحلة الأولي ثانوي في المملكة العربية السعودية

يستطيع كل الطلاب والطالبات أن يقوموا بتحميل كل المواد التي سوف يدرسونها في الفصل الدراسي الثالث عبر بوابة عين التعليمية, وعند البدا في تحميل كل المقررات يجب اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة عين التعليمية.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الطالب وكلمة المرور.

هناك العديد من الخيارات ليتم الضغط علي أيقونة تحميل الكتب.

يتم الضغط علي عام والذي يكون نوع التعليم, ثم اختيار مرحلة التعليم وهو الثانوي.

بعد اختيار المرحة الثانوية يتم اختيار مرحلة الأولي الثانوي.

ثم يتم تحديد الفصل الدراسي الثالث.

قم بتحديد أي مادة ترغب في تحميلها, لتضغط علي كلمة التحميل.

المواد التي يتم تدريسها الفصل الفصل الدراسي الثالث للصف الأول الثانوي

هناك تسع مواد سوف يتم تدريسها إلي الصف الأول الثانوي في الفصل الدراسي الثالث, حيث قامت وزارة التعليم السعودي بتقسيم التعليم داخل المملكة العربية السعودية إلي ثلاث فصول كل فصل وله المواد الدراسية الخاصة به, حيث أن مواد الفصل الدراسي الثالث للصف الأول الثانوي هو.

الفيزياء

الكيمياء.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

التربية الصحية.

الكفايات.

علم البيئة.

بعض من المواد الاختيارية.

التقنية الرقمية.

رابط الموقع الإلكتروني لبوابة عين

تستطيع أن تقوم بالدخول علي موقع بوابة عين التعليمية السعودية وتحميل جميع الكتب لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية عبر رابط بوابة عين, حيث هذا الرابط السابق يقوم بإدخالك مباشرةً إلي الموقع الإلكتروني لبوابة عين التعليمية لتقوم بعدها باختيار أي الخدمات الإلكترونية التي ترغب في الاستفادة منها.