نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير free fire 2022 والحصول على الآلاف من الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير free fire 2022 يترقب اللاعبين سواء كان المحترفين منهم أو المبادرين في لعبة فري فاير طريقة شحن الجواهر الخاصة بها، والتي يمكن الحصول عليها بشكل هدية وبطريقة مضمونة وأمنه على حسابك الشخصي، وتعتبر الجواهر هي العملة التي بواسطتها يمكن الحصول على كل ما يضمن لك النجاة داخل اللعبة سواء في المرحلة التي أنت فيها أو في المراحل التي تليها، وتختلف الطرق الشحن من وقت إلى أخر لهذا سوف نقدم أحدث طريقة لشحن جواهر فري فاير 2020.

شحن جواهر فري فاير free fire 2022

تتنوع طرق الحصول على جواهر فري فاير، والأهم من بينهم هي الطرق التي تكون بداخل اللعبة، وهي عن طريق:

الحصول عليها من خلال إرسال دعوة لأحد أصدقائك للعب في اللعبة.

الشحن عبر استخدام بطاقات جوجل بلاي، وهو ما موضحة في الفقرة التالية.

خطوات الحصول على جواهر Free fire

شحن جواهر فري فاير بالحساب باستخدام بطاقات جوجل بلاي هي أحدى طرق الشحن وذلك باتباع الخطوات الآتية:

نقوم بفتح متجر جوجل بلاي GOOGLE PLAY من هاتفك الشخصي.

الآن قم بتحويل المتجر إلى حساب أمريكي(سوف نوضحها في الفقرة القادمة)، حتى يمكن الاستفادة بالنقاط وتجميعها، وبعد ذلك القيام بعملية تحويلها لأي لعبة.

بعد القيام بعملية تحويل الحساب باستخدام التطبيقات التي يمكنها منحك نقاط بعد كل تحميل، وسوف يكون ذلك من خلال ظهور أقوى العروض أمامك عند الدخول على التثبيت، ثم الضغط على إلغاء.

يمكنك الآن تحويل النقاط باستخدام الرصيد الخاص ببطاقة المتجر، عن طريق فتح العروض الخاصة بجواهر فرى فاير، والحصول على الآلاف منها، من خلال الرصيد الخاص بك بجوجل بلاي

كيفيه تحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير

خطوات تحويل المتجر الى أمريكي حتى يمكن العمل على شحنها، بإتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على العلامة التي بها ثلاث نقاط، والتي تكون أعلى الواجهة في متجر جوجل بلاي.

عليك الآن بالتنقل إلى طرق الدفع، وبعدها إعدادات الدفع الأخرى، وقم باختيار العلامة الخاصة بجوجل كروم.

انتقال إلى علامه الثلاث شرائط، ثم العودة ب

للإعدادات، وأخيراً سوف يمكنك تعديل البلد لأمريكا بالحساب الخاص بالدفعات.