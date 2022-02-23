نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكم رابط تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر في المقال التالي
تزداد مؤشرات البحث في هذا التوقيت من قبل العديد من الشباب في الجزائر عن التفاصيل الخاصة بالتسجيل في منحة البطالة في الجزائر هذا العام 2022 للعاطلين عن العمل من حيث رابط النصيحة والشروط اللازمة، وذلك بعدما تم الاعلان رسميا من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية عن طرح التسجيل في منحة البطالة في الجزائر بقرار رسمي، وذلك في اطار السعي إلى توفير دعم مالي مناسب للعاطلين عن العمل في الجزائر لاعانتهم على ظروف الحياة والمعيشة، والآن نستعرض رابط تسجيل منحة البطالة في الجزائر هذا العام 2022 غير موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية والتعرف على شروط القبول للحصول على الدعم.
منحة البطالة في الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل
وقد أعلنت الحكومة الجزائرية رسميا عن صور مرسوم بقرار جمهوري من قبل رئيس الجمهورية الجزائري عبدالمجيد توبن خلال الايام الاخيرة، والذي يفيد بطرح منحة البطالة في الجزائر هذا العام للشباب العاطلين عن العمل في جميع ولايات الجزائر بشكل عام، وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على الدعم المقدم من الدولة، حيث يأتي ذلك في اطار جهود دولة الجزائر في تقديم الدعم للفئات المستحقة لمواكبة ظروف الحياة والمعيشة.
رابط تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص لكي يتم تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022 للشباب العاطلين عن العمل، وذلك من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجرائرية، على أن يتم ذلك من خلال ما يلي.
شروط التسجيل في منحة البطالة للعاطلين عن العمل بالجزائر 2022
وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة للتسجيل في منحة البطالة في الجزائر، ومن أهمها ما يلي.
- يجب أن يكون المستحق للمنحة جزائري الجنسية.
- يشترط أن يكون مقيم في الجزائر بشكل دائم.
- ألا يكون ممتلك لأي نشاط أو عمل خاص به.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عام ولا يكون أكثر من 50 عام.
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