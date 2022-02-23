قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن روسيا لديها خطط طويلة الأمد في أوكرانيا، موضحا أن روسيا ستستخدم قوات الاحتياط والحرس الوطني في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تقييمات الاستخبارات تقول إن بوتين جاهز تماما لغزو أوكرانيا، لافتة إلى أنه من صور الأقمار الاصطناعية القوات الروسية جاهزة للهجوم فور تلقيها الأوامر.
وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا عززت قواتها في المتوسط والبحر الأسود تمهيدا لغزو أوكرانيا، ونواصل مراقبة تحركات القوات الروسية من الفضاء.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: سنواصل جهودنا لمراقبة تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وضع قواته في وضع الجاهزية لبدء اجتياحه لأوكرانيا.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية على حدود أوكرانيا جاهزة للتحرك عسكريا، موضحة أن القوات الروسية على حدود أوكرانيا في مواقع متقدمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: روسيا عززت قواتها فى المتوسط والبحر الأسود تمهيدا لغزو أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.