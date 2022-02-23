الإمارات تدرج فردا و5 كيانات ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الداعمة للإرهاب

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الوزراء الإماراتى، اليوم الأربعاء، إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وذلك فى إطار حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.





وشدد المجلس - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - على أنه يتوجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أى فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول فى الدولة بما يشمل إجراء التجميد فى أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن هذه الشركات والأفراد مرتبطين.

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