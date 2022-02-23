شروط التسجيل في منحة البطالة 2022 عبر منصة minha anem dz

شروط التسجيل في منحة البطالة 2022 ، اعلن وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة لدى نزوله على القناة الأولى عن شروط منحة البطالة في الجزائر وكيفية التسجيل في منصة منحة minha التي سيتم افتتاحها بشكل رسمي يوم 25 فيفري، كما اكد الوزير ان منحة البطالة قرت بـ 13000دج لكافة العاطلين عن العمل عبر كامل التراب الوطني الجزائري إلى غاية استفادتهم من مناصب شغل. وسوف يتم صرفها شهريا للمستحقين بداية من شهر مارس القادم، كما اكد شرفة ان تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقضي بصرف اكثر من 152مليار دينار في قانون المالية 2022 مخصصة لمنحة البطالة، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيقة عن ملف وموقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2022

شرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عبر العديد من القنوات الإعلامية الجزائرية. كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022. وموعد انطلاق عملية التسجيل وفق شروط جاءت موضحة كالآتي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم فيها إقامة دائمة.

ان يكون المتقدم عاطل عن العمل لا يمتك أي مدخول شهر او وظيفة وليس لديه أي مصدر دخل آخر.

عمر المتقدم ما بين 19 و 40 سنة كما ان الأولوية للأكبر سنا والمسجلين من القبل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل anem.

يجب على الشباب الحصول على وثيقة الخدمة الوطنية او تبرير وضعيته ازاء الخدمة.

أن لا يكون المتقدم مسجل في التكوين المهني او مؤسسة تعليمية.

عدم الاستفادة من أي جهاز عمومي آخر.

كذلك عدم الحصول على أية قروض خاصة بإنشاء إنشاء المؤسسات المصغرة.

عدم امتلاك رقم ضمان اجتماعي.

من يمتلك سجل تجاري لا يمكنه الاستفادة من المنحة

كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022

التسجيل الاولي في منحة البطالة يكون عبر في الوكالة الولائية للتشغيل في المنطقة التي تقطن فيها. بعدها تبدا عملية التسجيل عبر منصة Minha يوم الجمعة 25 فيفري 2022 التسجيل يتم عبر الأرضية الرقمية المخصصة لمنحة البطالة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودتان في ورقة التسجيل في وكالة التشغيل ANEM. بعد ان تتم عملية التسجيل بشكل الكتروني يجب سحب الاستدعاء الذي تجد فيه موعد الذهاب الى الوكالة يجب ان تأخذ معك رقم الحساب البريدي الجاري. وثيقة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للشباب. شهادة عائلية بالنسبة للمتزوج، بطاقة التعريف الوطنية. التعهد والالتزام بصحة معلوماتك ويتم التوقيع من طرفك

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق اهم شروط التسجيل في منحة البطالة 2022. بعد ان تم الإعلان عن شروطها يوم الجمعة الماضية من قبل وزارة العمل والتشغيل الجزائري شرفة يوسف. كما يمكن لجميع العاطلين عن العمل الذين صادفتهم مشكلة أثناء المقال قيامهم بعملية التسجيل في منحة البطالة 2022 ترك تعليق أسفل المقال.