الاتحاد الأوروبى يدعو إلى قمة طارئة حول الأزمة الأوكرانية غدا

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة إلى زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد يدعوهم فيها لحضور القمة، قال ميشال: "إن استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له فى القرن الحادى والعشرين"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأضاف أن "الأعمال العدوانية التى تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولى ووحدة أراضى أوكرانيا وسيادتها. كما أنها تقوض النظام الأمنى الأوروبى".
وتابع قائلا "من المهم أن نستمر فى التوحد والتصميم وأن نحدد بشكل مشترك نهجنا وأفعالنا الجماعية"، مقترحا أن تتناقش القمة كيفية تحميل روسيا المسؤولية عن أفعالها وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وشعبها.
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