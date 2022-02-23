نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط 2021/2022 التي يتساءل حولها عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور فى مختلف انحاء العراق، حيث يتزايد مؤشرات البحث سواء على موقع جوجل أو على مواقع التواصل الاجتماعي حول الروابط الرسمية التي سيتم تفعيلها لإجراء الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول فى شتى المحافظات العراقية، حيث من المقرر على ان تكون نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول فى العراق معلنة الكترونياً بشكل نوافيكم به الان

موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2021/2022

نتابع معكم اعزائنا متابعي موقع ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور المقرر على ان تكون متوفرة وفقاً لخطة وزارة التربية والتعليم العراقية التي ستباشر فى توجيه الدعوة لطلاب والطالبات على البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج، على ان نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الموعد الرسمي المخصص للإعلان عن تلك النتائج الذي سيحدد بعد الانتهاء من كافة العمليات ما قبل الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول سواء اعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال مراجعة درجات الطلاب أو أعمال نشر تلك النتائج على المواقع التعليمية سواء من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا، عليه نستعرض الان عبر الفقرة التالية طريقة الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021/2022

نبدأ الان فى استعراض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول

البدء فى تسجيل اسم الطالب رباعياً

البدء فى تسجيل رقم الامتحاني

النقر على أيقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال على شكل ملفات pdf

مع العلم على ان نتائج الصف الثالث المتوسط ستعلن قبل ظهورها داخل المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك لتقليل حدة التجمعات على المدارس باكبر شكل ممكن