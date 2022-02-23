واشنطن: نريد أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة بالنسبة للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد الناطق الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج أن الولايات المتحدة تريد أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة ومتاحة لحل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.





وقال وربيرج ـ خلال مقابلة خاصة مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدى، عبر الأقمار الصناعية "سكايب" من واشنطن مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين بشدة اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بما يسمى بجمهورتى دونيتسك ولوجانسك الشعبية فى أوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقف بجانب المجتمع الدولى، موضحا أن كل حلفائنا وشركائنا فى إدانة هذا الموقف الذى يعتبر انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية واتفاقيات مينسك والولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة فى أسرع وقت.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة فى أى وقت الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا والاتحاد الأوروبى وأوكرانيا وتحالف الناتو وتناقش كل المواضيع المتعلقة لإيحاد حل بالطرق السلمية.

وأضاف: "ستكون هناك إجراءات إضافية ومنفصلة عن تلك التى سنتخذها فى حال قامت روسيا بتصعيد غزوها لأوكرانيا"، متابعا: "الاعتداء على سيادة أوكرانيا هو اعتداء على كل دولة عضو فى الأمم المتحدة، وهو اعتداء على ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والدولية".