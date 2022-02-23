نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022 موقع exams.moe.jo الخطوات والموعد والمستندات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن موعد تفعيل رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022، وذالك عبر موقعها الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، كما حددت موعد بدأ التسجيل وموعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة الأردنية، للطلبة النظاميين وكذالك طلبة الدراسات الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لطلبات النجاح أو الطلبة الراغبين في رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2018 فما بعد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل لامتحان التوجيهي، وطريقة التسجيل الإلكتروني والمستندات المطلوب تجهيزها ورفعها في طلب التقديم للأمتحانات، حتى يكون أبنائنا الطلاب على علم بكافة التفاصيل بعملية التسجيل، التي تعد من أهم وأخطر المراحل في العملية الامتحانية لشهادة الثانوية العامة.

موعد التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية العامة 2022

تنطلق عملية التقديم الإلكتروني لامتحان توجيهي الأردن للعام 2022، بداية من يوم الأحد القادم الموافق 2022/02/27، وتستمر حتى يوم 2022/03/10 القادم، وكما جاء في إعلان التسجيل فأن وزارة التربية والتعليم لن تمدد فترة التسجيل بعد هذا الموعد.

رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردني moe.gov.jo.

أو الموقع المباشر للتقديم الإلكتروني التابع للوزارة exams.moe.gov.jo.

كتابة الرقم الوطني للطالب أو رقم الجلوس المكون من 12 خانة.

تسجيل البيانات الأخرى مثل تاريخ الميلاد ورمز التحقق.

ثم بعد المراجعة والتأكد من صحة البيانات المسجلة قم بالضغط على زر تسجيل.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

في ظل بحث وزارة التربية والتعليم الأردنية لميكنة جميع إجراءات أمتحان الشهادة الثانوية العامة، وكذالك عملية التحول الرقمي التي تتبعها الوزارة، فقد قررت أن تكون عملية التقديم إلكترونية للتيسير على الطلاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وحددت الوزارة طرق التسجيل وروابط التسجيل لجميع الفئات سواء الطلاب النظاميين، أو طلاب الدراسات الخاصة أو طلاب الغير مستكملين طلبات النجاح.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل