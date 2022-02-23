عاجل- أوكرانيا: فرض حالة الطوارئ فى البلاد وشيك

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، عن بيان صادر عن الحكومة الأوكرانية جاء فيه أن حالة الطوارئ لن تؤثر على منطقتى دونيتسك ولوجانسك الشرقيتين، حيث توجد بالفعل عملية عسكرية جارية هناك.

وأكد المسئولون الأمنيون فى كييف، أن العملية سوف تشمل تعزيز الحفاظ على النظام العام وأمن البنية التحتية الحيوية.