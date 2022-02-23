نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة قيود || رقم قيود qoyod في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة قيود، حيث تعد منصة قيود بمثابة نظام محاسبي بشكل سحابي ولا يحتاج إلى من يقوم باستخدامه الي تحميله، بل كل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يكون متصلاً بالإنترنت، وتتضمن المنصة في تسجيل قيود بأنها تعمل علي رفع الاستدامة الخاصة بالمنشآت والعمل علي تقليل نسبة المخاطرة، ويتم ذلك من خلال تقديم حلول بسيطة تعمل علي مساعدة الأفراد من رواد الأعمال من خلال طرح طرق مناسبة لإدارة أعمالهم باحترافية كبيرة، علاوة علي ذلك إعادة تعريف الدور الخاص بالمحاسب بالمنشأة من خلال حصره بإدخال البيانات إلى أن يصبح مستشاراً يمكن الاعتماد في اتخاذ القرارات المناسب، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة قيود.

تسجيل دخول منصة قيود

تستطيع جميع القطاعات العاملة في المملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمات منصة قيود مثل قطاعات التجزئة وقطاعات المقاولات والقطاع الخدمي وقطاع التأجير وقطاع عمل المحاماة وقطاع التقنية وقطاع التقنية والصيانة والصناعة وقطاع الأغذية والمشروبات وغيرها من القطاعات الأخري في المملكة، علي أن يتم تسجيل دخول قيود بهذه الخطوات:

الدخول علي رابط الموقع التالي إلكترونياً: qoyod.com.

يتم النقر علي تسجيل دخول.

إدخال البريد الإلكتروني في المكان الخاص بذلك.

إدراج كلمة المرور في المكان المخصص له.

الضغط علي “دخول”.

تسجيل حساب جديد بقيود

من لم يمتلك حساب بمنصة قيود، يمكن له تسجيل جديد من خلال تنفيذ هذه الخطوات:

يجب الدخول علي موقع قيود من خلال ذلك الرابط: qoyod.com.

النقر علي تبويب “اشترك الآن”.

تسجيل الاسم الأول واسم العائلة كاملاً.

تسجيل البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة نظراً لتفعيل الحساب من خلاله.

تسجيل رقم الجوال.

توضيح اسم المنشأة.

ثم الضغط علي “اشترك الآن”.

وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد بمنصة قيود والدخول علي خدمات المنصة والاستفادة منها في أي وقت.

رقم منصة قيود

يمكن التواصل مع منصة قيود داخل المملكة العربية السعودية، من أجل الاستفسار عن أي خدمات يتم تقديمها للعملاء وقطاعات العمل المختلفة، علي أن يتم الاتصال بخدمة عملاء منصة قيود من خلال ذلك الرقم 8001010603 خلال أوقات العمل الرسمية الخاصة بالمنصة.