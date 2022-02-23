شروط التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل وآلية التقديم فى المنصة الوطنية الموحدة

شروط التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل وخطوات التقديم، إن المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها في توفير أكثر من برنامج لتقديم مساعدات مادية للمواطنين السعوديين من محدودي الدخل، خاصةً أنها تستهدف أن تضمن لجميع أبناء الوطن الحياة الجيدة المستقرة، ومن بين هذه البرامج نجد برنامج حافز الذي يتيح للجميع فرصة الحصول على عمل يناسب إمكانيات كل فرد والحصول على راتب شهري قدره ألفين ريال سعودي لعام واحد، ولكن يتطلب هذا البرنامج استيفاء جميع الشروط التي وضعتها الدولة من أجل التقديم على حافز البحث عن عمل، وهذا ما نتحدث عنه بالتفصيل في السطور التالية.

شروط التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل

من أجل الحصول على وظيفة من برنامج حافز البحث عن عمل يجب أن تتوافر فيك الشروط التالية:

يجب أن تكون جنسية المتقدم على الوظيفة سعودية.

يشترط إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين عاما وألا يقل عن عشرين عاماً.

يشترط عدم استفادة المتقدم من أي معاش من الدولة.

يجب ألا يكون المتقدم على راس العمل.

كذلك يشترط عدم حصول المتقدم على أي دخل شهري.

كذلك يشترط عدم حصول المتقدم على أي دخل شهري. وألا يكون لديه سجل تجاري.

يجب أن يكون المتقدم متفرغا تماما من أي عمل أو أي تدريب.

كيفية التسجيل في حافز البحث عن عمل

يتطلب برنامج حافز البحث عن عمل من كل من يريد التقديم عليه أن يتوافر فيه ما سبق ذكره من شروط، كذلك يتوجب عليه عدم التكاسل في البحث عن عمل حتى يستطيع الاستفادة من مرتب هذا البرنامج لعام كامل، خاصةً أن برنامج حافز يوفر فرص عمل وفترة تدريب مؤهلة له، وفيما يلي نتناول خطوات التقديم بالتفصيل.

طريقة التسجيل في حافز البحث عن عمل

بعد التأكد من توافر الشروط السابقة يتطلب منك القيام الآن القيام ببعض الخطوات من أجل التقديم على حافز العمل وهي على النحو التالي: