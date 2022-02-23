نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2022 دور ال16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2022، يجمع ملعب واندا متروبوليتانو اليوم الأربعاء الموافق 23 من فبراير 2022 كلا من الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد والفريق الإسباني أتلتيكو مدريد في منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 وسط ترقب الجميع لموعد المباراة وفي ظل بحث الجميع عن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد اليوم، ويخوض الفريقان المباراة اليوم بروح معنوية مرتفعة حيث أن كل منهما قد فاز في آخر مباراة خاضها، واليوم نكشف عن تفاصيل كثيرة حول هذه المباراة خلال الفقرات القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

تتولى مجموعة قنوات بين سبورتس نقل منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 كاملةً، وبالتالي ستكون هي القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد مساء اليوم ولكن حرصاً منها على تقديم أفضل كفاءة للصوت والصورة وتوفير أقوى معلقي كرة القدم من حول العالم تطلبت من كل من يريد متابعة المباراة أن يقوم بدفع رسوم اشتراك شهري، ويمكن للجميع ضبطها عبر إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

إشارة إرسال البث: DVB-S2.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3-2.

بجودة: عالية HD.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

إن موعظة مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي يخوضها أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء سوف تكون في الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بينما سيكون موعد مباراة الإياب في يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس المقبل 2022 في أولد ترافورد.

نقاط الفريقين في جدول دوري أبطال أوروبا

استطاع الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد من حصد 11 نقطة خلال المباريات السابقة له وهو الآن يستقر في المركز الأول في المجموعة السادسة التي يتواجد بها، بينما استطاع الفريق الإسباني أتلتيكو مدريد من حصاد 7 نقاط فقط يحتل بهم المركز الثاني في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا 2022 بعد صدارة ليفربول الذي يستمتع بالعدد الكامل الـ 18 نقطة، وبذلك تكون مباراة اليوم صعبة بعض الشيء على أتلتيكو مدريد حتى يستطيع حصد ثلاث نقاط ويحسن بهم موقفه.