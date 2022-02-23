مالي تعلن مقتل 19 جهاديا في عمليات بشمال شرق العاصمة باماكو

أعلن الجيش المالي، اليوم الأربعاء، أنه قتل 19 "جهاديا" في عمليات بشمال شرق العاصمة باماكو، بدعم من قوات أوروبية.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة المالية، في بيان، إن العمليات التي نفذت في مناطق تمبكتو وسيغو وموبتي وباندياجارا، استهدفت بنجاح "الإرهابيين".
وأضاف: "تم تفكيك 15 قاعدة للارهابيين والاستيلاء على 34 دراجة نارية، وتدمير 15، ومصادرة 37 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى اعتقال ثمانية أشخاص في منطقة تمبكتو".
وأوضح أن "الجيش المالي عمل جنبا إلى جنب مع القوات الخاصة الأوروبية في مهمة تسمى تاكوبا".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن القوات الفرنسية التي تقاتل الجهاديين على مدى السنوات التسع الماضية ستغادر مالي في غضون أشهر.
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