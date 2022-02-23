حذر البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، من "سيناريوهات مقلقة بشكل متزايد" في أوكرانيا، داعيا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يسبب المزيد من المعاناة للسكان.
وقال البابا، خلال اللقاء الأسبوعي مع جمهوره، إن "التهديد بالحرب في أوكرانيا تسبب في ألم شديد في قلبي". وأضاف: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع الماضية، تظهر سيناريوهات مقلقة بشكل متزايد".
وطلب من جميع الأطراف المعنية "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يسبب المزيد من المعاناة للسكان".
وأعلن الأربعاء 2 مارس، يوما عالميا للصوم والصلاة من أجل السلام، و"من أجل تجنب جنون الحرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا يحذر من ”سيناريوهات مقلقة بشكل متزايد” في أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.