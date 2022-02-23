الجزائر والكويت تؤكدان أهمية دعم الشعب الفلسطينى وتعزيز العمل العربى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على ضرورة إعادة بعث الجهود الرامية لدعم الشعب الفلسطينى، ودعم التنمية فى الدول الأفريقية، ولا سيما دول الساحل والصحراء، وتوافقهما التام فى الرؤى حول تعزيز العمل العربى المشترك.





جاء ذلك خلال البيان الختامى المشترك، الذى أصدرته الجزائر والكويت، فى أعقاب الزيارة التى قام بها الرئيس الجزائرى إلى الكويت منذ أمس، الثلاثاء، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى.

وأوردت الرئاسة الجزائرية هذا البيان اليوم الأربعاء، قائلة إن اللقاء الذى جمع الرئيس تبون مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والمباحثات التى أجراها مع ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تميزت بالتوافق التام فى الرؤى، والتطابق الكامل فى المواقف حول مجمل القضايا، التى تهم البلدين الشقيقين فى علاقاتهما الثنائية أو فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة على الساحة العربية، وآفاق تعزيز العمل العربى المشترك على ضوء الالتزام الراسخ للبلدين بقيم التضامن والوحدة وسعيهما الدؤوب لترقية المقاربات المبنية على الحوار والمصالحة لحل الأزمات.

وبحسب البيان الختامى المشترك، أكدت المباحثات اعتزاز الطرفين بالمستوى المتميز الذى حققته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، فى ظل المتابعة الدقيقة والدعم الكبير لقيادتيهما، التى وجهت بهذه المناسبة بضرورة إعطاء زخم أكبر للتعاون الثنائى فى كافة المجالات، أخذا بعين الاعتبار التطور النوعى، الذى حققه اقتصاد البلدين، وما أفرزه من إمكانيات وفرص هائلة ينبغى استغلالها خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان عزمهما على العمل فى كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية بينهما والانتقال بها إلى آفاق جديدة تعكس عمقها، ووضع الآليات المناسبة والاتفاقيات، التى تعكس هذه الرغبة وترسخ التشاور والتنسيق السياسى، وتشجيع الاستثمارات المباشرة للقطاعين العام والخاص، كما تم الاتفاق على حث المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين، مع توجيه الحكومتين لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الدعم اللازم والمناخ الأنسب لنجاح عمليات الاستثمار.

وفى مجال المحروقات، اتفق الطرفان على تعزيز الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات، كما أعرب الجانب الكويتى عن امتنانه لدعم الجزائر لمرشح دولة الكويت، الذى تم انتخابه على رأس الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وفيما يخص الروابط الإنسانية، نوه الطرفان بالدور المتميز للجالية الجزائرية المقيمة بالكويت، ومساهماتها النوعية فى نهضة الكويت، وفى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، استعرض الجانبان بالتشاور والتنسيق الأوضاع السائدة فى العالم العربى، وما تمليه من ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجه الدول العربية.

وبهذا الصدد، ثمنت القيادة السياسية لدولة الكويت جهود الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون لإنجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر، معربة عن دعمها التام واستعدادها الكامل للمساهمة فى هذا المسعى النبيل بهدف التوافق على مخرجات تكون فى مستوى تطلعات الشعوب العربية.

كما أكد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة إعادة بعث الجهود الرامية لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق، واسترجاع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وبهذا الخصوص، أطلع الرئيس تبون أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالمساعى التى تبذلها الجزائر فى سبيل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، استكمالا للجهود المخلصة التى بادرت بها عديد الدول العربية.

وفى ظل اهتمامهما المشترك بقضايا السلم والتنمية لا سيما فى أفريقيا، وحرصهما على تعزيز الشراكة العربية-الأفريقية، اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق بين الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الجزائرية للتعاون الدولى من أجل التضامن والتنمية، فى مجال دعم مشاريع تنموية فى الدول الأفريقية ولا سيما دول الساحل والصحراء.

وفى ختام الزيارة، دعا الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام إلى زيارة الجزائر، والذى رحب بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.