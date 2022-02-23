عاجل- بوتين: نرى مدى صعوبة الوضع الدولى وأولويتنا مصلحة روسيا وأمن مواطنيها

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين -فى تهنئته لمواطنى بلاده بمناسبة يوم "حماة الوطن" - "نرى مدى صعوبة الوضع الدولى وما هى المخاطر والتحديات القائمة، مثل تخفيف نظام الحد من التسلح، أو النشاط العسكرى لكتلة الناتو".

وأضاف: "أكرر أن مصالح روسيا وأمن مواطنينا أولوية بالنسبة لنا. لذلك سنواصل تطوير وتحسين الجيش والأسطول".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أشار بوتين إلى أن الأسلحة التى توجد فى المناوبة القتالية لدى الجيش الروسى لا يوجد مثيل لها فى العالم، منبها إلى أن الاختبارات المفاجئة والتدريبات المنتظمة واسعة النطاق أظهرت أن جاهزية وتماسك وحدات الجيش الروسى تطورت بشكل كبير.

ويصادف اليوم الموافق 23 فبراير عيد "حماة الوطن" الروسى، حيث تشهد روسيا فى هذا التاريخ من كل عام احتفالات رسمية لإحياء هذه الذكرى السنوية، بالإضافة إلى فعاليات شعبية احتفالية واسعة.