الأردن يعلن عن اكتشاف أثري عمره 9 آلاف عام

دوت الخليج :- أعلن مدير عام دائرة الاثار العامة في وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي عن اكتشاف أثري عمره 9 آلاف عام.

وفي التفاصيل، قال بلعاوي إن الاكتشاف الجديد هو لكبسولة زمنية جرى اكتشافها في بادية معان الشرقية.

وبين بلعاوي أن الاكتشاف الجديد جرى بالتعاون والشراكة بين وزارة السياحة والآثار دائرة الآثار العامة وجامعة الحسين بن طلال والسفارة الفرنسية في عمان والمعهد الفرنسي للآثار.

ولفت إلى أن الكبسولة ستساعد في فهم مكونات الصورة الكبيرة لتاريخ الأردن، وفهم ماضينا بشكل أفضل.

بدوره قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، إن الاكتشاف مرتبط بتجمعات الصيادين في العصر الحجري.