عروض اليوم الوطني الكويتي 61 لعام 2022 أعرف أهم الخصومات بهذه المناسبة على جميع المنتجات

يحتفل الشعب الكويتي في يوم 25 فبراير من كل عام باليوم الوطني الكويتي، وينتظر المواطنين هذه المناسبة للاستفادة من عروض اليوم الوطني الكويتي 2022، الذي تقدم فيه الشركات خصومات كبيرة على منتجاتها، ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، ويحدث عملية رواج في الأسواق نتيجة الخصومات التي تقدم على معظم المنتجات، سواء المنتجات المعمرة أو المنتجات الاستهلاكية كالمأكولات، والعروض التي تقدمها المطاعم للمواطنين والسائحين الذين يتوافدون على الكويت، للتمتع بالمهرجانات والعروض الفنية التي تقدم في هذه المناسبة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أبرز مظاهر الاحتفالات والعروض التي تقدم في هذه المناسبة.

نبذة مختصرة عن اليوم الوطني الكويتي أل 61

اليوم الوطني الكويتي هو أحتفال الشعب الكويتي بالاستقلال، وكان أول عام للاستقلال عام 1962 ميلادي، وكان يحتفل الكويتين بهذه المناسبة يوم 19 يونيو من كل عام، وظل هذا التاريخ حتى تم أصدار مرسوم أميري عام 1964 ميلادي، بدمج عيد الاستقلال مع عيد جلوس الأمير على الحكم، وتم تحديد يوم 25 فبراير من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة، وتعم مظاهر البهجة في عموم البلاد وتقام العروض الفنية، ويعطى للعاملين بالدولة إجازة رسمية بهذه المناسبة.

عروض اليوم الوطني الكويتي 2022

يتم في هذه المناسبة الوطنية أقامة الحفلات بمشاركة نجوم الطرب من مختلف الدول العربية والأجنبية، ويتم تقديم الحفلات على المسارح ويتكالب الشباب على حضور الحفلات، من خلال حجز تذاكر فاعليات هلا فبراير ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم طريقة الحجز لحضور فاعليات هلا فبراير إلكترونياً.

رابط حجز تذاكر فاعليات هلا فبراير 2022

الدخول على رابط موقع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي jacc-kw.com .

. أو الدخول مباشراً على موقع إيفاقات الإلكتروني eventat.com .

. ثم من الصفحة الرئيسية للموقع أختار الفاعليات الحالية.

قم بالإطلاع على قائمة الحفلات والفاعليات الموجودة على الموقع.

حدد الحفلة التي ترغب في حضورها.

أضغط على أيقونة أحجز الآن الموجودة بجوار الحفلة التي أخترتها.

يتم نقلك لصفحة أخرى بها تفاصيل الحفل ” تاريخ العرض، المسرح المقام عليه الحفل، سعر التذكرة، مدة العرض، الفئة العمرية المسموح لها الحجز”.

أضغط علة موعد الحفل الموجود ثم أضغط تسجيل الدخول.

إذا كان لك حساب على الموقع قم بإدخال اسم المستخدم للدخول وفي حالة أنه لا يوجد حساب قم بإنشاء حساب جديد.

أنتقل إلي صفحة حجز التذاكر.

حدد لرقم المقعد الذي ترغب الجلوس به ثم أضغط على شراء.

وأخيراً قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً عبر وسائل الدفع المتاحة حتى يتم تأكيد الحجز.

عروض شركات الأثاث المنزلي بمناسبة اليوم الوطني الكويتي

بوتري بارن قدمت خصومات على منتجاتها تصل إلي 50% على كافة أنواع الأثاث الداخلي وأثاث المطاعم من خلال أستخدام كود “y95k”. شركة إيكيا الكويت للأثاث قدمت خصومات كبيرة تصل إلي 70% بهذه المناسبة الوطنية. قرطبة للأثاث المنزلي ودعت عملائها للإطلاع على الخصومات عبر موقعها الإلكتروني.

عروض اليوم الوطني الكويتي 61 هايبر ماركت

أعلنت مجموعة كافور الكويت عن تقديم عروض وخصومات كبيرة بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة طوال أيام العيد بخصم 60% على كافة السلع المعروضة ودعت العملاء الدخول على موقعها الرسمي والإطلاع على الخصومات المقدمة. سيتي سنتر أعلنت عن خصومات تصل إلي 70% حتى نهاية شهر فبراير 2022. السيف الملكي الملكي دعا عملائه للدخول على موقعه الإلكتروني ومعرفة تفاصيل العروض والخصومات التي يقدمها بهذه المناسبة.

موعد أجازة اليوم الوطني الكويتي 2022

كما جاء في المرسوم الأميري فأن إجازة اليوم الوطني الكويتي رقم 61 سوف، تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/02/27 وتستمر حتى يوم 2022/03/06 القادم، ويكون يوم العودة للعمل الرسمي يوم 7 مارس القادم.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الكويتي