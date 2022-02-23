عاجل- تصعيد روسى جديد ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية فى وقت سابق، إن القيادة الروسية قررت إجلاء موظفى البعثات الدبلوماسية فى أوكرانيا، لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية. وأوضحت أن الدبلوماسيين الروس تلقوا تهديدات بالعنف الجسدى، وأضرمت النيران فى سياراتهم، مشيرة إلى أنه خلافا لما تنص عليه اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فإن سلطات كييف لم تتخذ أى إجراء لمنع حدوث ذلك.

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