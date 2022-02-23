فرنسا تتهم بوتين بسلب سيادة أوكرانيا على أراضيها

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يسعى إلى جعل أوكرانيا دولة بدون سيادة، مؤكدا على ضرورة تفعيل العقوبات على روسيا فورا، ومشيرا إلى إمكانية فرض المزيد.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الفرنسى بنظيرته الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الأربعاء، حيث يجريان محادثات يتطرقان خلالها إلى الأوضاع الحالية والقضايا الراهنة. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع مرسومين باستقلال "دونيستك ولوجانسك الشعبيتين" شرق أوكرانيا، وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" فى هاتين المنطقتين.

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