أوكرانيا تطالب بفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وكتب كوليبا - فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء -: "لردع بوتين عن المزيد من العدوان، ندعو الشركاء إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا الآن".

وأضاف: "نحن ممتنون للخطوات الحاسمة التى تم اتخاذها بالأمس والآن يجب تصعيد الضغط لوقف بوتين، استهدفوا اقتصاده وأصدقائه، اضغطوا أكثر، اضربوا بقوة واضغطوا الآن".

وكان بوتين قد أعلن أمس الأول الاعتراف باستقلال منطقتى دونيتسك ولوجانسك ووقع المراسيم ذات الصلة.

وأدان زعماء العالم والمنظمات والدول قرار روسيا قائلين: "إن الاعتراف بالكيانات غير الشرعية فى الأراضى المحتلة مؤقتًا يعد انتهاكًا للقانون الدولى وانتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".