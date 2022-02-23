نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا وأحداث الخميس 24 فبراير بكجات أيكون مومنت جديد مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا ، ينتظر عشاق لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل التحديث الأسبوعي المنتظر. حيث سيكون ممتعا وبه تغييرات كبيرة من إضافة لاعبين جدد في أيقونة الأيكون مومنت وكذك أيقونة BOX DRAW. كما سيتم إضافة منافسات جديدة من مباريات DAY. والتي تمنحك بعد عدة منافسات والفوز بها شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بحد أقصى 200 كوينز مجانية. واليوم سوف نستعرض لكم اهم أحداث الأسبوع الذي يبدأ الخميس 24 من فبراير 2022 ولمدة أسبوع كامل في تغييرات اللاعبين من أيكون مومنت وبوكس درو. كذلك سوف نستعرض لكم أيضا كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بطريقة رسمية من شركة كونامي اليابانية. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا

يسعى دائما محبي الساحرة المستديرة خاصة إصدار 2021 عن الحصول علي كوينز في بيس 2021 بطريقة مجانية وذلك ليتم إضافة اللاعبين الأساطير في اللعبة لفريقهم. حيث أن أيكون مومنت بيس 2021 هي نسخة مطورة من اللاعبين بقوة هائلة. كما تتغير أيقونات هذه اللاعبين أسبوعيا. وللحصول على هؤلاء اللاعبين يجب أن يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile بالكوينزات وهناك طريقة مجانية تمنحك أكثر من 500 كوينز مجانية وسوف نعرضها لكم في الخطوات التالية.

الدخول يوميا على اللعبة بمنحك 400 كوينز مجانية شهريا. وذلك عن طريق فتح اللعبة وخيار هدية تسجيل الدخول على اللعبة بالكوينز وليس الGP. وتعد هذه الطريقة المجانية الأسرع في الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا لأنها لا تعتمد على اللعب والفوز في المباريات.

لأنها لا تعتمد على اللعب والفوز في المباريات. كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا إضافية. وذلك عن طريق لعب منافسات DAY. التي يتم نزولها يوم الاثنين والخميس ويمكن من خلالها شحن PES 2021 مجانا. بمقدار 400 كوينز أخرى مجانية بشرط الفوز في منافسات DAY. وبذلك يمكن الحصول على 500 كوينز مجانية أسبوعيا بطريقة رسمية. مما يعني ذلك شهريا 2000 كوينز مجانية.

أحداث غدا الخميس من لعبة إي فوتبول بيس 2021 والحصول على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا ليس فقط هو السؤال الأهم بل هناك أيضا سؤال أخر هل يمكن الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا ؟ الإجابة نعم في الأسبوع الماضي أطلقت كونامي أيقونة أيكون مومنت من فريق بايرن ميونخ وذلك بلعب مباراة ويتم الحصول على 2 أيكون مومنت مجانا من أساطير فريق بايرن ميونخ ومن خلال هذا الأسبوع أيضا يتم الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا وكذلك هناك أيقونة مخصصة يتم دفع الكوينز بها للحصول على ايكون مومنت. ومن أحداث هذا الأسبوع المتوقعة بشكل كبير جدا هي الأحداث التالية.

ستتضمن أحداث هذا الأسبوع نزول منافسات DAY ويمكن من خلال الفوز بها بعدد من المباريات سيتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بعدد 200 كوينز.

بعدد 200 كوينز. بكج أساطير BOX DRAW جديد يحتوي على لاعبين من أساطير اللعبة ومنهم باتريك فييرا وكارلوس بيول وروبرتو كارلوس وباتيستوتا.

كذلك متوقع إصدار أيقونة الأيكون مومنت المجانية من فريق أرسنال ويوفنتوس ومانشستر يونايتد أو برشلونة. وبنسبة كبيرة تتخطي 80% ستكون أيقونة يوفنتوس هي المتاحة مجانا.

أما بالنسبة لأيقونة أيكون مومنت بيس 2021 التي يتم شراؤها بالكوينز متوقع نزول أيكون مومنت ريال مدريد أو تشيلسي. حيث يتم فتح البكج في كل مرة بعدد 100 كوينز وننصحك بمتابعة الفقرة السابقة لكيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021.

والآن لقد وصلنا لنهاية التحديث المنتظر هذا الأسبوع من أحداث لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. كما تعرفنا أيضا على كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بعدد 2000 كوينز مجانية شهريا. نتمنى لكم منافسات ممتعة مع أصدقائك كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.