نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من الغذاء والدواء السعودية بشأن 3 منتجات لبودرة حليب الأطفال بالسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالمملكة العربية السعودية، على خلفية حرصها على سلامة وأمن المواطنين وعوائلهم، تحذير عاجل من ثلاثة من منتجات بودرة حليب الأطفال المجفف المتواجدة بالسوق، وقالت الهيئة أن المنتجات المشار إليها تابعة لشركة ABBOTT، التي يقع مقرها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب الإعلان الذي نشرته الهيئة في تحذيرها للمواطنين، فإن المنتجات التي تم التحذير منها تشمل “ELECARE 400G و ELECARE JR 400G وSIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER”.

الغذاء والدواء تحذر من بودرة حليب الأطفال

وبحسب الهيئة، فإن التحذيرات التي تم إطلاقها، ترجع إلى احتمالية أن تكون المنتجات المذكورة ملوثة بأنواع من البكتيريا تشمل “Cronobacter sakazakii وSalmonella Newport”، وقامت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنشر جدول توضح من خلاله بتواريخ الصلاحية والأرقام والرقم التعريفي، المنتجات المتأثرة، كما أكدت الهيئة على حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان خلو السوق من المنتجات المحتمل أن تكون ملوثة، كما توجهت للمستهلكين بضرورة الحرص على تجنب تلك المنتجات، والتخلص منها على الفور إذا سبق وتم شرائها.

أضرار بكتيريا الكروناباكتر والسالمونيلا

بحسب ما نشرته الهيئة على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن بكتيريا السالمونيلا تتسبب في الإصابة بالصداع والحمى والقيء والغثيان والإسهال وتشنجات بالبطن، في حين أن أضرار بكتيريا الكروناباكتر، فهي تتسبب في الإصابة بالتهابات المسالك البولية والإسهال، ولهذا كان من الضروري أن تقوم الهيئة بتحذير المواطنين من هذا الأمر.

وعلى الجانب الآخر، كشفت هيئة الغذاء والدواء السعودية عن آلية الإبلاغ عن المشكلات التي قد يواجهها المواطنين أو المقيمين بالدولة وتتعلق بالغذاء ومشكلاته، وبحسب الهيئة، فإنه يمكن للراغبين، التواصل مع الجهات المسؤولة بها من خلال رقم مركز الاتصال الموحد، بالاتصال على الرقم 19999، كما يمكن التواصل من خلال الرابط المخصص من الهيئة للإبلاغ عن المشكلة إلكترونيًا.

وكانت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة، قد لاحظت خلال فحصها للمنتجات الموجودة بالسوق، وجود ثلاث أنواع من منتجات بودرة حليب الأطفال، تابعة لشركة أمريكية، ملوثة بنوعين من البكتيريا الضارة، والتي ترفع من احتمالية إصابة متناوليها بالأمراض المختلفة.