نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي تسجيل دخول sbis hrsd رابط التقديم على الضمان المطور الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط الضمان الاجتماعي تسجيل دخول sbis hrsd الرسمي لإنشاء مستخدم جديد للمُتقدم حتى يتمكن من التقديم على الضمان المطور 1443، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لكافة الفئات المجتمعية دون النظر إلى سن المتقدم أو حالته الاجتماعية أو غيره، ولكن تعتد فقط بعدد أفراد الأسرة لعائل الأسرة والدخل الشهري لكافة الأفراد والنفقات والأصول المملوكة للأسرة والثروات، فهذه هي العوامل التي تؤثر في استحقاق المعاش، إلى جانب ضرورة توافر الشروط الأخرى المعلن عنها من جانب الوزارة، ومن يرغب في معرفة الشرط المانع من التسجيل في البرنامج كعائل أسرة، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد، ورابط تقديم الضمان الاجتماعي الرسمي، ومعرفة طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور بآليته الجديدة، وشروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل الآن.

الضمان الاجتماعي تسجيل دخول sbis hrsd

تسعى القيادة الرشيدة بشكل مستمر لتوفير سبل العيش الكريم لأبناها وبناتها بالمملكة، ومن هذا المنطلق أصدرت التوجيهات الكريمة للوزارة بالتعديل على أحكام وشروط الضمان الاجتماعي، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على المرسوم الملكي بالإعلان عن بدء تفعيل ونفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكي يشتمل فئات أكثر مما سبق بالنظام القديم.

حيث بدأ العمل بالنظام الجديد للضمان الاجتماعي اعتباراً من بوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر 2021م، وأتاحت الوزارة أيقونة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد نقل جميع خدمات الضمان من البوابة القديمة إلى المنصة الجديدة ليتم استقبال الطلبات التي تتعلق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلالها.

وقد تم التأكيد من جانب وكيل وزارة الضمان الاجتماعي الأستاذ سلطان الجريس على استقبال البوابة الإلكترونية العديد من طلبات التقدم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور منذ إطلاقه وحتى اليوم، كما أعلن عن توقع الوزارة حصول الكثير على الضمان الاجتماعي لمن انطبقت عليه شروط الاستحقاق فقط، حيث يستهدف الضمان الجديد الأفراد الأكثر احتياجاً بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية طالما المعايير متوفرة.

علماً بأن نظام الضمان الاجتماعي الجديد ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، فلا يجوز تقديم كل فرد على حده عبر منصة الدعم، وإنما يجب أن يتقدم عائل الأسرة بطلب في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم إضافة الأبناء والزوجة تابعين له، ويحق اختيار عائل الأسرة، حيث يمكن للزوجة التقديم وإضافة الزوج تابع لها، كما يتاح أمام الأبناء أيضاً التقديم وإضافة الأب والأم تابعين بشرط أن يتجاوز سن 18 عام.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم استقبال طلبات التقدم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد من قبل جميع الأفراد المنطبق عليهم شروط الضمان والاستحقاق الجديدة وعدم تجاوز الحد المانع للضمان الاجتماعي المقرر من جانب الوزارة عن طريق موقع الضمان الجديد للإعانات الاجتماعية المنقول إليها كافة خدمات الضمان بشكل رسمي.

حيث من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور إنشاء مستخدم جديد يمكن من خلاله التقديم على البرنامج، أو الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق بعد صدور القرار إما بالقبول أو رفض الطلب مع ذكر السبب، ويتم الإطلاع على حالة الطلب من أيقونة الطلبات بالقائمة الرئيسية، ويمكنكم تسجيل دخول منصة الدعم من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي تسجيل دخول sbis hrsd الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أنشأت الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث يتم إنشاء حساب جديد للمستخدمين الجدد لأول مرة من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي تسجيل دخول sbis hrsd المرفق، ثم الضغط على تسجيل جديد لإنشاء مستخدم جديد على المنصة.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل (الهوية وتاريخ الميلاد والجوال وكلمة المرور وكلمة التحقق)، ثم التأشير في مربع الإقرار بقراءة الشروط والأحكام، ثم الضغط على تسجيل، وسيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور المؤقتة لتفعيل الجوال، قم بتعبئة رمز التحقق للتوثيق، ولكي تتمكن من تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديد قم بتعبئة الهوية وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

ويمكن تسجيل دخول الضمان الاجتماعي الجديد من خلال النفاذ الوطني الموحد بالنقر على تسجيل الدخول عن طريق نفاذ، ثم تعبئة بيانات أبشر وإدخال رمز التحقق، وسيحولك النظام لواجهة البرنامج، قم بالضغط على زر الملف الموحد بالقائمة الرئيسية، والبدء في تعبئة المعلومات الشخصية التي تتكون من بيانات ثابتة لا يمكن تغييرها كالاسم والهوية وتاريخ الميلاد.

ومسترجعة وهي المتوفرة من الجهات الحكومية والتي يتاح التعديل عليها حال وجود اختلاف فيها، وبيانات جديدة وهي التي يجب تعبئتها، ثم الإجابة على الأسئلة المطروحة وهي حالتك الاجتماعية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة أم لا، وهل أنت مستفيد ضمان أم لا، ثم يقوم المُتقدم بتعبئة رقم الحساب البنكي أو الآيبان بشكل صحيح، وهنا يجب التأكد من صحة الرقم المصرفي.

حيث ستقوم الجهة المختصة بالتحقق من صحة رقم الحساب البنكي وأنه باسم المتقدم، وعند التحقق من صحته يتم إشعار المستفيد بأنه تم التحقق بنجاح، وبعد ذلك قم بالنقر على “حفظ البيانات” ليتم الانتقال للخطوة التالية وهي تعبئة بيانات السكن أو تفاصيل العنوان وفق ما هو مسجل في العنوان الوطني كما هو موضح بالفيديو التالي:

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوجبت الوزارة على الراغبين في الالتحاق والانضمام لبرنامج الضمان المطور ضرورة توافر شروط الاستحقاق المعلنة، حيث يحقق الاستفادة من البرنامج والحصول على المبالغ المالية المقدمة من الضمان، لذلك أرفقنا شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للإطلاع عليها قبل البدء في التقدم لتعبئة الملف الموحد وهي كالتالي:

يشترط للتقديم الإقامة الدائمة على أراضي الدولة، واستثنت الوزارة من ضرورة أن كون المتقدم سعودي كلاً من (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، وأبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

أن يقل الدخل الشهري المحتسب للعائل والتابعين “50% من الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب” عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش (1100 ريال للعائل، 550 ريال لكل تابع).

الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة مثل استكمال لقاح كورونا والتطعيمات الأساسية للأطفال، والتعليم مثل تعليم الأبناء بالمدارس، وخطط التوظيف والتأهيل عن طريق البحث عن فرصة عمل من خلال منصات التوظيف المعتمدة.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة، وعدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة “الثروات المملوكة”.

تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد sbis hrsd

الجدير بالذكر أنه في حال كان أحد أفراد الأسرة يسكن خارج المدينة التي تسكن بها الأسرة لغرض الدراسة أو التعليم، فقد تم التأكيد على عدم تأثير السكن في خارج المدينة بعيداً عن الأسرة على استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يستحق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ضمن أفراد الأسرة كتابع للعائل بشرط أن يكون العمر ما بين 18 إلى 25 عام.

كما يجب العلم أنه في حال كان للعائل أكثر من زوجة أو أكثر من أسرة، فهنا ينظر برنامج الضمان الاجتماعي الجديد إلى كل أسرة على أنها مستقلة عن الأخرى وتستحق معاشاً مستقلاً، ومن خلال موقع الضمان الاجتماعي تسجيل دخول sbis hrsd 1443، يمكنكم التقديم الآن على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضح البرنامج أنه يتم تحديد عائل الأسرة عن تعبئة الملف الموحد عبر موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني، ويتم إرسال رسالة نصية للتابعين المسجلين بواسطة ولي الأمر أو عائل الأسرة تفيد بأنه قد تم تسجيله تابع في نظام الضمان الاجتماعي، وبعد الانتهاء من تقديم الطلب سيتم إشعاركم بنتيجة الأهلية والاستحقاق الأولي خلال مدة أقصاها 25 يوماً.

الضمان الاجتماعي تسجيل دخول sbis hrsd 1443

يتاح للمتقدمين الذين لديهم خطأ في البيانات المسجلة أو وجود نقص في الملف الموحد خاصتهم عبر منصة الدعم إمكانية التعديل على حالة الطلب من خلال دخول الضمان الاجتماعي المطور 1443، ثم الضغط على أيقونة التذاكر من القائمة الرئيسية العلوية، ثم إناء تذكرة جديدة، ومن ثم اختيار البرنامج المتقدم عليه “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

وبعد ذلك يتم اختيار التصنيف الرئيسي المتعلق بالتسجيل أو رفع الطلب أو التواصل مع خدمة العملاء أو تقديم استفسار، ثم يقوم المتقدم باختيار التصنيف الفرعي وتعبئة وصف المشكلة التي تواجهه بشكل كامل ومفصل، وبعد ذلك ينقر على “إرسال” لتكون التذكرة قيد المعالجة عبر برنامج الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل الدخول لدراستها والمساعدة في حل المشكلة.

وجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يتعامل مع الأفراد بالمسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة فقط، وهذا الشرط يضع على كاهل المرأة “المطلقة والأرملة وغير المتزوجة” عبئ اثبات الاستقلالية، لأنها إن أرادت التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد كفرد مستقل، فيجب عليها أولاً إثبات الاستقلالية حتى تتمكن من الحصول على معاش العائل المساوي 1100 ريال وإضافة الأبناء تابعين لها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل تدريجي لكافة المتقدمين الجدد خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعداً لإطلاق النتائج، وفي الوقت الحالي تكون الطلبات المقدمة تحت التدقيق، وهذا يعني أنها ما زالت قيد الدراسة من قبل الجهة المختصة، ومن المقرر أن يتم إشعار المتقدمين بنتيجة الاستحقاق بعد مرور عشرون يوماً من تاريخ التقديم في الضمان المطور 1443، ولكن قد تتأخر عن هذه المدة لكثرة الطلبات المقدمة.

وقد أكد وكيل الضمان الاجتماعي الأستاذ سلطان الجريس بأن الإيداع للمتقدمين على الضمان الاجتماعي الجديد ممن صدر لهم قرار التأهل سيكون في الأول من كل شهر ميلادي، ووفقاً لهذا التصريح فمن المقرر أن يتم نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية في الأول من شهر مارس القادم بمشيئة الله تعالى، ويمكنكم استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني الآن من خلال اتباع الضمان الاجتماعي تسجيل دخول sbis hrsd المرفق.

تحديث: تم الإعلان مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 23 فبراير 2022م عن البدء في إيداع مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443 في حساباتهم المصرفية، حيث يتاح الآن الإطلاع على المبالغ المودعة من خلال دخول حسابكم والتأكد من هل تم النزول أم ما زالت الدفعة قيد التحويل، حيث يختلف كل بنك عن الآخر، فهناك بنوك ظهرت بها المبالغ المودعة، بينما هناك بنوك أخرى لم تظهر حتى الآن.