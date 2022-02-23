عاجل- أسلحة فتاكة.. إجراء عسكرى كندى بشأن أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت أناند -فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء-: "قدمت قواتنا الكندية دفعة ثانية من المساعدات العسكرية الفتاكة لدعم شركائنا الأوكرانيين" مشددة على أن مزيد من الغزو الروسى لدولة ذات سيادة هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأكدت وزيرة الدفاع أن كندا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا فى دفاعها عن سيادتها واستقلالها.
جدير بالذكر أن كندا تعهدت بتسليم أسلحة إلى أوكرانيا قيمتها تتجاوز الـ7 ملايين دولار هذا الشهر، ووصلت الدفعة الأولى الأسبوع الماضي.
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