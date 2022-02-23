خلال 24 ساعة.. الفلبين تسجل 1534 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، بأنه تم أيضا تسجيل 201 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 55 ألفا و977 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة فى الفلبين بلغ 55 ألفا و449 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و544 ألفا و283 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2729 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.