بدء التصويت للانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية فى الخارج

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن الهيئة، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك فى عملية التصويت بالخارج 226 ألفا و162 كوريا جنوبيا، مسجلين كناخبين غائبين فى 219 مركزا للاقتراع، أقامته 177 بعثة فى 115 دولة بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء كل يوم، ولكن لن تتم عملية التصويت فى السفارة الكورية لدى أوكرانيا، نظرا للأزمة الأمنية هناك.
وأشارت إلى أنه بعد إغلاق التصويت بالخارج، سيتمكن البحارة من التصويت على متن سفنهم فى الفترة ما بين الأول وحتى الرابع من مارس، كما سيكون التصويت المبكر متاحا لمن يرغب فى جميع أنحاء البلاد فى يومى الرابع والخامس من مارس.
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