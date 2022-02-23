إجراء جديد من الولايات المتحدة على خلفية أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن، وجه بإعادة نشر كتيبة مشاة قوامها 800 جندى أمريكى من إيطاليا إلى منطقة البلطيق فى غضون أسبوع، وتشمل هذه التحركات إرسال مقاتلات إف 35 ومروحيات أباتشى من ألمانيا إلى مواقع عدة على طول الجناح الشرقى لحلف الشمال الأطلسى لرد أى عدوان على الدول الأعضاء فى الناتو.
وأكد لويد أن دعم واشنطن لكييف وسيادتها وسلامة أراضيها ثابت لا يتزعزع .. كما أبلغ أوستن وزير الخارجية الأوكرانى ديمترى كوليبا، أن بلاده ستواصل العمل مع أوكرانيا والحلف عن كثب لمحاولة تجنب الصراعات، داعيا الرئيس الروسى إلى تفادى خيار الحرب الشاملة.
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