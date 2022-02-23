ألمانيا تسجل 209 آلاف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أحدث البيانات الصادرة عن المعهد أن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة فى البلاد ارتفع بذلك إلى 13 مليوناً و971 ألفاً و947 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 121 ألفاً و906 حالات، وأن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالى 10 ملايين و234 ألفاً و100 شخص.

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