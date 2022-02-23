جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية مارتين دفوراك -حسبما نقل راديو "براج"، إنه بعد اجتماع لمسؤولى إدارة الأزمات بالوزارة تم الاستدعاء.
من جانبهم، قال مسؤولون بعد الاجتماع، إن السفارة التشيكية فى كييف ستبقى مفتوحة، على الرغم من أن طلبات التأشيرة يجب أن تكون محدودة لبعض الوقت، مشيرين إلى أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيتم نقل ثلاثة موظفين من السفارة إلى القنصلية التشيكية فى مدينة لفيف، ويوجد حاليا 22 موظفا فى السفارة و36 موظفا فى القنصلية.
تأتى هذه التطورات بعد إعلان روسيا أمس الأول الإثنين اعترافها بـ "دونيتسك" و"لوجانسك" كمدينتين مستقلتين فى شرق أوكرانيا وهى الخطوة التى لاقت إدانات دولية واسعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إجراء دبلوماسى من التشيك بشأن روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.