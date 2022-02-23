البيت الأبيض يكشف مصير قمة بايدن وبوتين

جدة - نرمين السيد - وقالت ساكى فى مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين بايدن وبوتين لا يزال ممكنا "فى هذه المرحلة، هذا بالتأكيد ليس فى الخطط"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها.

الموقف الأمريكى جاء بعدما وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على قرار الاعتراف باستقلال لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.