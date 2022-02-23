نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية ، يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة عن الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حيث قام موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية بطرح الخدمات بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطن أو المستفيد من الخدمة والوصول لها عبر الإنترنت بصورة سهلة ومباشرة وقد قامت المؤسسة بالطرح للتسهيل على كافة المستخدمين في الوصول للبيانات الخاصة بهم في إطار رؤية المملكة 2030، وقد طرحت التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية وقد تم تقديم الخدمة بشكل إلكتروني للتسهيل على القارئ الوصول لها بشكل مباشر كما ذكرنا للتسهيل عليه، يمكن للقارئ الاستعلام عن التأمين الصحي أيضا عبر الإنترنت.

الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

كما ذكرنا قامت بوابة التأمينات بالمملكة بطرح خدمات التأمينات الخاصة به بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطن الوصول للخدمة التي يرغب بها بسهولة عبر الإنترنت وجاءت بعض خدمات التأمينات مثل خدمة استعلام أو التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية السعودية، ومن أجل القيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على رابط استعلام عن اشتراك التأمينات.

ثانيا بتسجيل الدخول بحسابك الشخصي في الموقع.

ثالثا إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد عبر الموقع أو من خلال تطبيق تأميناتي.

رابعا ادخل على خدمات الأفراد.

خامسا ادخل على خدمات التأمينات الإلكترونية.

سادسا اختر التامينات الاجتماعية استفسار عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية.

سابعا بعد الضغط على أيقونة استعلام سيتم تحويلك للخدمة.

ثامنا بكتابة بياناتك المطلوبة.

تاسعا اضغط على استعلام.

عاشرا ستظهر البيانات وعن اشتراكك أو لا.

بهذا يكون القارئ قد عف كيفية الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يمكن أيضا فتح حساب الراجحي عبر الإنترنت للجميع.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية

يتساءل أيضا العديد من السعوديين عن خدمة الاستعلام على المستحقات وباقي مستحقاته الخاصة وقد قامت البوابة أيضا بطرح الخدمة بشكل إلكتروني أيضا للمواطنين والمستفيدين من البرنامج بشكل خاص، وسنقوم بتعريف القارئ بطريقة عمل الخدمة بعد أن وضحنا طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات عبر رقم هويتك أو السجل المدني الخاص بك، ومن أجل القيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على البوابة الرسمية.

ثانيا بتسجيل دخولك بحسابك الشخصي.

ثالثا اختر خدمات الأفراد.

رابعا اضغط على خدمات التأمينات عبر الإنترنت.

خامسا اضغط على الاستعلام على باقي المستحقات الخاصة بالتأمينات.

سادسا اكتب البيانات المطلوبة للقيام بالخدمة.

سابعا اضغط على استعلام.

ثامنا ستظهر لك كافة البيانات التي قمت بالاستعلام عنها.

بهذا يكون القارئ قد عرف عملية الاستعلام على بقية مستحقاته المادية في التأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني كما عرف أيضا عملية معرفة اشتراكه أم لا في النظام.

التأمينات الاجتماعية تسجيل

تتيح المؤسسة للجميع إمكانية التسجيل للجميع والاستفادة من الخدمات المقدمة من البرنامج الخاص بالتأمينات الاجتماعية وذلك خلال موقع التأمينات الاجتماعية، ومن أجل القيام بالعملية اتبع الآتي: