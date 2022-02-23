نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد تأشيرة خروج عودة لمن هم خارج المملكة الشروط والرسوم ورابط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد تأشيرة خروج عودة لمن هم خارج المملكة من أكثر الموضوعات التي تهم العاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وكشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا، حيث تردد أخبار كثيرة عن إمكانية تمديد تأشيرات الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة وخاصةً أن منهم من انتهت تأشيرته أو قاربت على الانتهاء، لذلك قمنا بإعداد تقرير كامل عن الإجراءات والشروط اللازمة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة ورسوم تمديد تأشيرة خروج وعودة 2022، والاستعلام عن مدة تأشيرة الذهاب والعودة والأوراق المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهائها، وتم إرفاق صيغة خطاب تمديد تأشيرة خروج وعودة للسفارة، فتابعونا.

تمديد تأشيرة خروج عودة لمن هم خارج المملكة

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توصياته بخصوص صلاحية الإقامات والتأشيرات حيث أمر سيادته بتمديد صلاحية الإقامات صلاحية تأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرة الخروج والعودة دون مقابل مادي، وذكرت الوكالة السعودية أن صلاحية تمديد الإقامات والتأشيرات دون رسوم سيتمر حتى 2 يونيو 2021 ميلادية الموافق 21 شوال 1442 هجرية، وهذه القرارات جاءت في ضوء حرض الحكومة السعودية في تخفيف الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا التي اجتاح العالم كله.

هذا بالإضافة إلى أن هذه القرارات جاءت لتخيف الآثار المالية والاقتصادية من تبعات جائحة العالمية، وأعلن الجوازات السعودية أن تمديد التأشيرات والزيارات سيتم بشكل آلي بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون حاجة العامل الوافد إلى مراجعة أحد مقرات إدارة الجوازات، وسيتم اتخاذ اللازم على النحو التالي:

تمديد تأشيرات الخروج والعودة والإقامات للمقيمين خارج السعودية، وينطبق هذه النقطة على الدول التي تم فيها تعليق القدوم منها بسبب انتشار الكورونا فيها، ويكون التمديد حتى تاريخ 2/6/2021 ميلادية.

تمديد سريان تأشيرة الزيارة للزائرين الموجودين داخل الأراضي السعودية من الدول التي تم وقف القدوم منها، ويكزن التمديد حتى تاريخ 2/6/2021 ميلادية.

لا تتضمن مصر هذه القائمة لأن أعلنت الساترة السعودية في وقت سابق عن استئناف السفر من القاهرة إلى السعودية من تاريخ 20 مايو، وفيما يلي نقدم لكم شروط السفر من القاهرة إلى السعودية: عمل فحص PCR لمن يزيد أعمارهم عن 8 سنين قبل السفر ب72 ساعة. خضوع المسافر للحجر المؤسسي لمدة سبعة أيام وأن يتم إجراء فحص PCR ، الأول يتم إجراءه فور الوصول، أما الثاني يكون بعد مرور ستة أيام في الحجر.



ما هي تأشيرة الخروج والعودة السعودية؟

هي نوع من أنواع التأشيرات التابعة للجوازات السعودية ويحصل عليها العالم الوافد المغترب في المملكة العربية السعودية في حال رغبته لمغادرة الأراضي السعودية والعودة إليها مرة أخرى بعد إجازته، وتنقسم تأشيرة خروج وعودة إلى نوعين نستعرضهما لكم في التالي:

النوع الأول : تأشيرة الخروج والعودة مرة واحدة: يستطيع من خلالها الوافد أن يخرج من الأراضي السعودية لمرة واحدة فقط، حيث يعود إلى المملكة في أي وقت يرغبه ولكن خلال صلاحية سريان التأشيرة.

: تأشيرة الخروج والعودة مرة واحدة: يستطيع من خلالها الوافد أن يخرج من الأراضي السعودية لمرة واحدة فقط، حيث يعود إلى المملكة في أي وقت يرغبه ولكن خلال صلاحية سريان التأشيرة. النوع الثاني: تأشيرة الخروج المتعدد: يعطي هذا النوع الحق للوافد الدخول والخروج من السعودية بشكل حر أثناء الفترة الزمنية لصلاحية التأشيرة.

شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة 2022

قامت المنصة الرسمية للتأشيرات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية عن شروط تمديد تأشيرات الخروج والعودة إلى المملكة، حيث يجب على العامل استيفاء هذه الشروط للحصول على تجديد تأشيرة خروج وعودة مقيم، وفيما يلي عرض للشروط بالتفصيل:

يشترط أن تكون التأشيرة قد انتهت صلاحية سريانها. يجب على الوافد تحديد عدد الأيام التي يريد تمديد تأشيرته لها. يجب أن تكون صلاحية إقامة الوافد سارية. يشترط أن يكون جواز سفر الوافد سارية. يجب على الوافد تعبئة النموذج الإلكتروني التي توفره وزارة الخارجية السعودية على موقعها الإلكتروني، كما يجب توخي الدقة عن ملء البيانات المطلوبة. يشترط إدخال البيانات المطلوبة في النموذج باللغة العربية ولكن ماعدا الأسماء للأشخاص من دول غير عربية. يشترط أن يتم التصديق على النموذج بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي. ويجب عند ملء نموذج طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة لأشخاص من دول غير عربية مراعاة التالي: يجب أن تكون بيانات الشخص مطابقة لما هو في جواز السفر. في حال تمديد تأشيرة عودة الزوجة الأجنبية لزوج سعودي فتسمح السلطات السعودية بطلب التمديد لها في أي وقت طالما كانت صلاحية إقامتها سارية.

تمديد تأشيرة خروج وعودة منتهية

نجد تساؤل من الكثيرين حول إمكانية تجديد تأشيرة خروج وعودة انتهت صلاحيتها، فنجد تساؤل “ماذا أفعل في حال انتهت تأشيرة الخروج والعودة الخاص بي وحاولت تجديد التأشيرة ويرد الموقع الإلكتروني بأن الأجنبي خارج المملكة، في هذه الحالة يمكن تجديد تأشيرة خروج وعودة المقيم من خلال، حيث تتيح الوزارة للكفيل إمكانية تمديد صلاحية تأشيرة وعودة الخاصة بالمقيم عبر تسجيل دخول منصة أبشر الإلكترونية:

الولوج إلى منصة أبشر. اختيار أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم. اضغط على خيار “خدمات المكفولين”. ثم خدمة التأشيرات” يقوم الكفيل بتحديد المكفول. اضغط على خيار “تفاصيل أكثر”. قم بالضغط على “تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا

نقدم لكم فيما يلي كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للوافد وللتابعين من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط منصة أبشر . كتابة اسم المستخدم. إدخال رمز التحقق المطلوب. اضغط على أيقونة “خدماتي”. اختر خدمات. قم بالضغط على خيار الخدمات العامة. انقر على الرسائل والطلبات ثم اختر “طلب جديد”. إدخال البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. اختر القطاع الذي ترغب أن تخاطبه وهو الإدارة العامة للجوازات. كتابة رسالة لا تتعدى عدد حروفها الـ 1024 حرف تحتوي على المعلومات التالية: بيانات المقيم.

رقم الهوية..

رقم التأشيرة. كتابة خطاب يتضمن تجديد التأشيرة لمديرية الجوازات السعودية. قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة. اضغط على أيقونة “رفع”.

الاستعلام عن مدة تأشيرة الخروج والعودة

يمكن للمقيمين والوافدين العاملين بالمملكة العربية السعودية إجراء استعلام تأشيرة خروج وعودة من خلال شبكة الإنترنت، حيث تعتبر خدمة للاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة متاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث وفرت مديرية الجوازات السعودية إمكانية معرف موعد صدور التأشيرات وتاريخ انتهائها، وفيما يلي نعرض طريقة الاستعلام بالتفصيل:

الولوج إلى بوابة أبشر. اضغط على “أبشر أفراد”. إدخال كلمة السر. إدخال اسم المستخدم. اضغط على “الخدمات الإلكترونية”. انقر على “تأشيرة الذهاب والعودة”. إدخال رقم الإقامة في الخانة المخصصة له. ملء البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها. انقر على كلمة “عرض”. انتظر قليلًا حتى يتم عرض كافة البيانات الخاصة بتأشيرة الخروج والعودة. يعرض الموقع بيانات عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.

الأوراق المطلوبة في تمديد تأشيرة الخروج والعودة

يتطلب طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهائها تقديم أوراق ومستندات معينة حسب ما حددتها مديرية الجوازات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، فيجب توافر هذه المستندات حتى يتم قبول طلبكم:

إحضار عدد 2 صور شخصية بخلفية بيضاء.

يجب تقديم طلب الشخصية.

يجب تقديم جواز السفر صلاحيته سارية حتى 6 أشهر.

كمما يطلب النظام تقديم صورة خاصة بالإقامة.

تقديم بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالكفيل.

من الأوراق المطلوبة خطاب طلب تمديد تأشيرة خروج وعودة مع كتابة ذكر اسم الكفيل وتدوين اسم المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها الوافد ثم اعتماد الخطاب من الغرفة التجارية وتوثيقه من الخارجية.

نموذج خطاب تمديد تأشيرة خروج وعودة

تطلب مديرية الجوازات السعودية تقديم خطاب تمديد تأشيرة الخروج والعودية يتم توثيقه في الغرفة التجارية ثم اعتماده من الخارجية للموافقة على طلب تمديد التأشيرة قبل انتهائها، وفيما يلي عرض لصيغة الخطاب:

سعادة قنصل المملكة العربية السعودية في”كتابة اسم الدولة المقيم بها”، نرجو من سعادتكم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمكفولي: ……. ويحمل إقامة رقم ……… وجواز سفر رقم ……..)

وبعد ذلك يتم كتابة السبب الرئيسي في طلب تمديد التأشيرة.

يتم ختم الخطاب”نشكر لكم تعاونكم وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير”.

اسم الكفيل: …..

توقيع الكفيل: ……

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعد عرض كافة شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة وشروط تجديد تأشيرة خروج وعودة منتهية وطريقة التقديم وعرض أنواع تأشيرة الخروج للمقيمين في المملكة العربية السعودية.