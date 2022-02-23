الاستعلام عن أهلية الضمان المطور في شهر فبراير 2022 – رجب 1443 وموعد الإيداع الذي تعلن عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شهريا بالنظام الجديد للضمان المطور، وينتظر الآلاف من مستفيدي الضمان والمسجلين في المرحلة الثانية رسالة الأهلية على الهاتف النقال لهم بينما يترقب المقبولين التعرف على موعد الصرف.

“الاستعلام عن أهلية الضمان” متابعة طلب تسجيل المطور بالهاتف sbis.hrsd.gov.sa موعد الإيداع

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل يومي عن أخبار الضمان المطور للمستفيدين حسب أسئلة المتابعين على الأرقام المجانية للوزارة وتقوم الوزارة بالإعلان عن الردود على الأسئلة عبر منصتها على تويتر، وكانت من أبرز الأسئلة التي جاءت لمنصة الوزارة هو موعد نزول الأهلية وميعاد إيداع الضمان المطور وكيفية تقديم التظلمات على نتائج الأهلية.

موعد إيداع راتب الضمان المطور هذا الشهر

تعلن الوزارة عن المواعيد المقررة لصرف رواتب المشمولين بالضمان المطور شهريا، وكانت المواعيد القديمة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وتم تحديث مواعيد الصرف في الضمان المطور الجديد وتم توحيد مواعيد الصرف لمستفيدي النظام القديم والمرحلة الأولى من الضمان ليتم في بداية الشهر الهجري، ويتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم حسب التزامن مع أيام العطلات.

موعد إيداع راتب الضمان بالتاريخ الهجري ميعاد إيداع راتب الضمان هذا الشهر بالتاريخ الميلادي 30 رجب 1443 2 مارس 2022

كيفية الاستعلام عن الأهلية ومتابعة طلب الضمان المطور

أعلنت الوزارة بداية التسجيل في راتب الضمان المطور في 20 نوفمبر 2021 ويتم إعادة التسجيل لغير المؤهلين في الرابط من جديد مع تجنب أسباب الرفض، على أن يتم تسجيل الطلب بنفس خطوات التسجيل في البداية وينتظر الإعلان عن الأهلية، كما يوم من حقه متابعة الطلب قبل الإعلان عن الأهلية من خلال الرابط المخصص لذلك: