الراجحي واسرع قرض في ربع ساعة تحصل على تمويل شخصي وسداده على 60 شهر

أصبح مصرف الراجحي بالنسبة للمواطن السعودي والمقيم هو الملجأ الأول له حينما يفكر في الإقتراض أو أخذ تمويل شخصي لظروف ما إما لسداد ديونه أو للانفاق أو لتمويل مشروعه أو لسداد مصروفات مدارس أبنائه لما يمتاز من مزايا لاتتوفر فى العديد من المصارف الاخرى، حيث يقدم العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية لجميع الفئات من العملاء ويمنح تمويلات مالية وقروض شخصية تناسب جميع العملاء وفترة السداد تصل حتى 60 شهر، ومن خلال مقالي نوضح كيفية الحصول على التمويل والتقديم عليه من خلال رابط الالكتروني للمصرف وكذلك نوضح شروط الحصول على التمويل، ويمتاز قرض الراجحي بأن التمويل الشخصي يتوافق مع معايير الدين الإسلامي، وكذلك نقدم بالمقال خدمة الإستعلام عن القرض، وبالتالي معرفة قيمة مبلغ القرض وكيفية تسديد الأقساط والمدة الزمنية للقرض.

الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي وطني من الراجحي:

للاستفادة من تمويل قرض الراجحي وطني يجب توافر عدة شروط ومعايير وأهمها مايلي:

من أهم الشروط الهامة أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم كحد أدنى 5 ألف ريال سعودي.

من الضروري أن يكون الدخل الشهري لمن يتقدم للتمويل في سن المعاش بأن لا يقل عن 1800 ريال سعودي

يشترط للحصول على التمويل الشخصي وطني ولمن يعمل في الهيئات الحكومية الراتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي:

للحصول على التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي هناك إمكانية التسجيل من خلال الدخول على الرابط الرسمي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الراجحي وذلك لتقديم الطلب

بالإضافة إلى توفير تطبيق الراجحي عبر الهاتف المحمول بدلاً من الذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنك الراجحي المتواجد في أنحاء المملكة العربية السعودية، علماً بأن التطبيق متاح لكافة الأنظمة سواء الأيفون أو الأندرويد

او من خلال خدمة العملاء و التحدث مع خدمة العملاء في بنك الراجحي عبر الرقم الموحد 8001241222.

خطوات الإستعلام عن القرض من بنك الراجحي برقم الهوية: