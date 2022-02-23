للشباب العاطلين وللنساء المطلقات والأرامل وربات البيوت محدودي الدخل قرض بدون ضامن بنك التنمية

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول تمويل بنك التنمية الجتماعية الميسر، وذلك باعتبار إنه في أغلب الظروف يلجأ محدودي الدخل من الأسر الفقيرة البنوك للاقتراض وكذلك ربات البيوت، وقد خصص قرض للشباب العاطلين والمطلقات وربات البيوت والأرامل ومحدودي الدخل عامة، يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من المساعدات والقروض إلى المواطنين في المملكة حيث أنه يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفترات سداد ميسرة كما أن الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية يتوافق مع جميع أحكام وشروط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال مقالي نوضح أهم شروط الحصول على القرض ونوضح كذلك خطوات الحصول على القرض ورابط التقديم ، ويوفر بنك التنمية لعملائه الكثير من خدمات البنكية لكي تنمي الاقتصاد السعودية بالمملكة، بالإضافة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية التي يرغب جميع المواطنين في الحصول عليها ومن أهمها قرض الشباب وربات البيوت محدودي الدخل وأهم ما يميز بنك التنمية الاجتماعية أنه يقوم بتقديم تمويل نقدي فوري عاجل بدون أية ضمانات أو كفيل.

الشروط والاليات للحصول على قرض الشباب من بنك التنمية الإجتماعية:

للحصول على قرض الشباب وربات البيوت محدودي الدخل والمطلقات يجب توافر عدة شروط أهمها مايلي:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية من الأساس.

من الضروري تقديم البطاقة الشخصية للشخص المتقدم والتأكد من سريانها حتى وقت التقديم

أن يكون دخل الشخص المتقدم في حالة كونه من فئة أصحاب الدخل المتوسط حد أقصى 12500 رسال سعودي.

أن يتراوح عمر المتقدم كحد أدنى 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

من أهم الشروط والمعايير التي يجب توافرها هي أن يكون الدخل الشهري كحد أقصى لا يزيد عن 200 ريال سعودي للأسر المتقدمة.

من الضروري لكي يتم الحصعلى القرض يجب توافر كافة الشروط به.

ويشترط للحصول على قرض ربات اليبيوت والشباب حيث يلزم سداد القرض على فترة لا تقل نهائيًا عن 60 شهر وتبدأ بعد أن يتم الحصول على القرض.

كيفية الحصول على قرض الشباب وربات البيوت محدودي الدخل من بنك التنمية الإجتماعية:

من خلال هذا المقال نوضح خطوات الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية وهذه الخطوات هي: