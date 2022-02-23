نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن ريف برقم الهوية 1443 www.reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن ريف برقم الهوية، حيث يستمر البحث بين آلاف المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع الزراعة أو من يمتلكون مشاريع صغيرة لإنتاج المنتجات المحلية في المملكة عن الاستعلام عن الدعم الريفي، وهذا حيث يريدون معرفة هل تم قبولهم في الدعم أم لا، حيث يوجد الكثير من الطلبات المعلقة التي تنتظر الرد، وفي حالة قبولهم فإنهم يريدون معرفة كم المبلغ الذي سيحصلون عليه في الدفعة التالية وتفاصيل أخرى، وسنتطرق معكم في هذا المقال على كيفية تسجيل الدخول عبر موقع ريف والقيام بكافة الاستعلامات اللازمة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

ريف reef.gov.sa

وتقدم الحكومة السعودية دعم ريف لآلاف المستفيدين، وهذا بهدف تنمية ودعم المزارعين والأسر المنتجة، حيث أعلن برنامج ريف عبر الحساب الرسمي له عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن احصائية توضح أعداد المستفيدين من دعم ريف الحكومي.

حيث يستفيد من هذا الدعم ما تجاوز ال30 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاعات التي يدعمها ريف، وهذه القطاعات تعرفنا عليها في مقال المستفيدين من دعم ريف.

موعد صرف دعم ريف

وقد تم الإعلان عن الموعد الخاص بصرف دعم ريف عبر تغريدة رسمية على تويرت، حيث إنه يتم صرف الراتب من شهر 1 إلى شهر 10 ميلاديا بشكل شهري، وهذا للقطاعات التالية:

قطاع البن العربي.

زراعة الورد.

قطاع النحل والعسل.

زراعة الفاكهة.

قطاع القيمة المضافة.

الاستعلام عن ريف برقم الهوية

ويمكنكم الاستعلام عن الطلب الخاص بكم إلكترونيا بكل سهولة ويسر، حيث يستعلم الكثير من الأشخاص طلبهم أولا بأول وخاصة من مر عليهم أشهر ولم يتم الرد على طلبهم، ونتمنى أن يتم قبولهم في أقرب وقت ممكن.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

اذهب إلى منصة ريف الإلكترونية عبر الرابط www.reef.gov.sa.

سجل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية في المكان المخصص.

ثم ادخل كلمة المرور ورمز التحقق بشكل صحيح.

ثم سجل الدخول.

في الصفحة الرئيسية الخاصة بك ستجد الطلب خاصتك والحالة (مؤهل، غير مؤهل، قيد الدراسة).

وفي حالة تأخر الطلب عليكم على الرغم من تقديمكم منذ أكثر من 60 يوم، فتواصلوا مع خدمة العملاء عبر الرقم 19930، وهذا في المواعيد المتاحة من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.