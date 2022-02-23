الاستعلام أهلية الضمان المطور hrsd.gov.sa/ar/query برقم الطلب ورقم السجل المدني للتعرف على قبول مستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الثانية للتعرف على أهلية تسلم الراتب في أواخر هذا الشهر، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على تساؤلات المواطنين عبر الرقم المجاني المتاح لها، كما تقوم بالتواصل مع المواطنين بإرسال رسالة الأهلية.

الاستعلام أهلية الضمان المطور hrsd.gov.sa/ar/query كيفية متابعة الطلب بالرقم المدني

من أكبر العبارات في مؤشر البحث في السعودية اليوم هو كيفية الاستعلام عن الأهلية ومتى تنزل وتصل رسالة الأهلية للمسجلين بالمرحلة الثانية من الضمان المطور، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تحديد موعد إيداع ونزول رواتب المقبولين بالنظام القديم والمرحلة الأولى كما أعلنت توحيد مواعيد الصرف، ليكون مستفيدي النظام القديم والمرحلتين الأولى والثانية في نفس الموعد وهو أول الشهر الهجري، ويتقرر الصرف هذا الشهر في 30 رجب 1443 الموافق 2 مارس 2022.

كيفية الاستعلام عن الأهلية

يقوم المواطن بانتظار وصول رسالة الأهلية (القبول – الرفض) على الهاتف النقال على الرقم الذي قام بتسجيله في منصة الدعم والحماية.

يتم مراجعة الرسالة للتأكد من الأهلية، وهنا يمكنه تسلم الراتب يوم 30 رجب 1443.

إذا جاءت الرسالة أنه مرفوض في الأهلية فعليه مراجعة سبب الرفض.

يقوم بإعادة التسجيل من جديد في منصة الدعم والحماية وتجنب سبب الرفض في المرة السابقة.

يتم الموافقة على كافة الشروط واتباع شروط الاستحقاق.

يقوم بالحصول على رقم الطلب قبل أن يقوم بالخروج.

يتم الدخول من جديد على رابط الاستعلام عن طلب الضمان .

. يقوم بتسجيل رقم السجل المدني ورقم الطلب.

يتم تسجيل رمز التحقق ثم ايقونة “عرض”.

تظهر له حالة الطلب.

كيفية تسجيل الضمان المطور (لغير المؤهلين)