مجلس الأمن يصدر قرارا بالإجماع بشأن ملف تعويضات العراق للكويت

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة سكاى نيوز عربية أن هذا القرار جاء بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار. وأكد مجلس الأمن أنه قرر إنهاء تفويض لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت فى 1990، ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها". وتابع مجلس الأمن: "نؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق الذى تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى". واستطرد: "نؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أى مطالبات أخرى إلى اللجنة".

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