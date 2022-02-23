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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية برقم الايصال في الكويت قد أصبحت من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التي يرغب كافة أبناء دولة الكويت في معرفة كيفية استخدامها بالتفصيل. من أجل معرفة حالة البطاقة المدنية الكويتية عند الاستخراج أو التجديد ، ولذلك ؛ سوف نقوم لاحقًا من خلال موقع ثقفني القيام بـِ توضيح رابط وخطوات الاستعلام عن البطاقة المدنية لأهل الكويت والمقيمين بها أيضًا بشيء من التفصيل.

البطاقة المدنية في الكويت

إن البطاقة المدنية في دوله الكويت ؛ تعتبر من أهم البطاقات التي لا بد أن يقوم بـ استخراجها كافة الأفراد سواء من المواطنين و المقيمين بالدولة. لا سيما أنها تعتبر بطاقة إثبات الهُوِيَّة الأساسية المعمول بها في الدولة والتي تحتوي على الاسم الرباعي للمواطن ، الجنسية، مكان الإقامة ، وذلك بالإضافة إلى الرَّقْم المدني للفرد.

خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية بالكويت

لقد قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دوله الكويت بتوفير عدد كبير من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين مثل خِدْمَات تجديد الإقامة، وخدمه إضافة وتسجيل المواليد الجدد، وذلك بالإضافة إلى واحدة من اهم الخِدْمَات الإلكترونية الخاصة بإتاحة القدرة على الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية لأي فرد بالاعتماد على رقم الايصال فقط.

طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية برقم الايصال

يمكن لأي مواطن أو مقيم داخل دولة الكويت إجراء استعلام عن جاهزية البطاقة المدنية من خلال الخطوات التالية الذكر:

التوجه بشكل مباشر إلى الصفحة الرسمية الإلكترونية رابط موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية

من خلال واجهة الموقع الرئيسية. يتم الضغط على (حالة البطاقة).

ثم إدخال رقم الايصال الذي حصل عليه المستخدم عند التقديم في المكان المخصص له بالموقع.

ويجب كذلك إدخال رمز التحقق البشري في الخانة المخصصة له.

ثم النقر بعد ذلك على زر استعلام.

بذلك سوف يتم خلال لحظات استعراض حالة البطاقة المدنية المرتبطة برقم الايصال الذي تم إدخاله في صفحة الاستعلام. لمعرفة هل أصبحت جاهزة للاستلام أم لا.

وعند التأكد أن البطاقة المدنية قد أصبحت جاهزة للاستلام بالفعل ، فإن الحكومة الكويتية توفر لأهاليها أيضا إمكانية تقديم طلب توصيل البطاقة عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ولقد تم توفير خدمة توصيل البطاقة المدنية : من أجل توصيلها إلى مكان إقامة المستخدم مباشرةً ؛ بدلا من تحمل عناء الذَّهاب خصيصًا لاستلام البطاقة من هيئة المعلومات المدنية. وهذه الخدمة مفيدة بطبيعة الحال للمرضى والأفراد غير القادرين على الذَّهاب لاستلام البطاقة لأي سبب.