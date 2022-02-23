“يوم التأسيس” الاستعلام عن المقطوعة بالرقم المدني sso.hrsd.gov.sa توقع الإيداع شعبان 1443

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الاستعلام عن المقطوعة بالرقم المدني sso.hrsd.gov.sa في يوم التأسيس السعودي حيث يبحث مئات الآلاف من مستفيدي الضمان المطور الجديد عن كيفية التسجيل الالكتروني في مقطوعة الضمان وماهي شروط التسجيل، كما يكون البحث الأكبر عن كيفية الاستعلام عنها وهل تنزل قريبا وهذا ما تجيب عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
“يوم التأسيس” الاستعلام عن المقطوعة بالرقم المدني sso.hrsd.gov.sa توقع الإيداع في شعبان 1443
يبحث مستفيدي الضمان المطور والمقبولين في أهلية الضمان عن كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة، كما يبحث المسجلين من قبل عن كيفية تحديث البيانات على منصة وزارة التنمية الاجتماعية والتعرف على موعد القبول وإيداع المبالغ النقدية بالحسابات المصرفية، وخاصة بعد تأخير في صرفها استمر لأكثر من عامين منذ آخر مرة تم فيها الصرف.
كيف أستحق المساعدة المقطوعة
تكون المساعدة المقطوعة من حق مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في وزارة الموارد البرية والتنمية الاجتماعية، ويتم التسجيل فيها بالشروط التالية:
|شروط الضمان المطور
|شروط المساعدات المقطوعة
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التسجيل وكيفية الاستعلام عن المقطوعة
يترقب بالمستفيدين أن يتم تحديد موعد لصرف المساعدة المقطوعة للمقبولين في شهر شعبان أو شهر رمضان 1443، ويتم الاستعلام عن طلب التسجيل بالخطوات التالية:
- يتم الدخول مباشرة على منصة الدخول الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد برقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والرقم السري.
- يتم الحصول على رقم سري على الهاتف النقال على أن يتم تسجيله في المكان المخصص له.
- يقوم بالموافقة على شروط الحصول على المقطوعة مع الإقرار بصحة البيانات.
- يتم إرفاق الطلب بالمستندات ينتهي التسجيل.
- يتم الحصول على الرقم المدني أو رقم السجل ليتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- يقوم باستخدام البيانات عن الدخول للاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة.
- يتم تسجيل الرقم المدني.
- يقوم باختيار ايقونة “عرض”.
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