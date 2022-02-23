حجز تذاكر قطار الدمام الرياض سار الأسعار ومواعيد الرحلات

حجز تذاكر قطار الدمام الرياض سار ، فى إطار تنفيذ رؤية 2030 التى تهدف إلى تقديم حياة كريمة للمواطن السعودي، والنهوض بالمملكة لتواكب تطورات العصر، للمزيد من الرقي والتطور، والرفاهية، تم تطوير الخطوط الحديدية السعودية من خلال تقديم أفضل خدمة للمواطن، السفر بالقطر هى وسيلة المواصلات الأفضل، والأكثر آمن، تتسع لعدد كبير من الأشخاص، وتساعد على نقل كميات كبيرة من البضائع، بأقل الأسعار مقارنة بوسائل النقل الأخرى، بجانب أنها تساعد على التنقل بين مدينة وأخرى خلال وقت أقل مقارنة بالسيارة، أو الباص.

حجز تذاكر قطار الدمام الرياض سار

قطار الدمام الرياض من أهم القطارات بالمملكة ويمر خلال الرحلة بالعديد من المدن حتى يتوقف فى المحطة الأخيره، مدة الرحلة 3 ساعات و10 دقائق تقريبا، توجد أكثر من طريقة للحجز سواء بالذهاب بشكل مباشر لمحطة القطار قبل موعد الرحلة بوقت كافي، أو عن طريق موقع الخطوط الحديدية الإلكتروني، وتطبيق سار إليكم التفاصيل.

خطوات حجز تذكرة قطار الدمام الرياض عبر سار

الحجز عبر التطبيق الالكتروني سار يساعد على تجنب زحام محطة القطار، بجانب ضمان الحجز والحصول على المقعد المناسب، و اختيار درجة المقصورة مابين الاقتصادية، ورجال الاعمال، استخدام تطبيق SAR يوفر في الوقت والمجهود، طريقة الحجز والدفع بسيطة وخالية من التعقيد كالتالي:

الخطوة الأولى: تتمثل في تحميل التطبيق على الهاتف، سواء كان آيفون أو اندرويد البرنامج يتوفر على المتاجر الالكترونية الرسمية حسب نظام تشغيل الهاتف.

ثانيا: تسجيل الدخول بعد إنشاء حساب خاص بالعميل إذا كنت المرة الأولى له فى استخدام القطار، بعد ذلك الانتقال إلى خيار حجز تذكرة.

ثالثا: تحديد نوع الرحلة هل هى ذهاب فقط أم ذهاب وعودة، أو عودة وتحديد المحطة والتاريخ، ودرجة المقصورة، بجانب عدد الاشخاص المسافرين.

الخطوة الأخيرة: شراء التذكرة من خلال الانتقال إلى صفحة الدفع، واختيار الوسيلة المناسبة للعميل، وادخل باقي البيانات المطلوبة حول الرقم السري للبطاقة، وتاريخها، بعد ذلك سترسل الشركة كلمة سر عبر الهاتف، ويتم تأكيد عملية الحجز والشراء.

اسعار تذاكر قطار الدمام الرياض ومواعيد الرحلات