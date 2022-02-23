بلينكن يعلن إجراء جديدا من الإدارة الأمريكية ضد بوتين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة إكسترا نيوز الفضائية، منذ قليل. وقال بلينكن محذرا: "نعلم الآن أن خطة بوتين كانت كلها لغزو أوكرانيا.. الرئيس الروسى يخرق بشكل صارخ القوانين والمبادئ التى حافظت على السلام فى جميع أنحاء أوروبا والعالم بعد اعترافه باستقلال لوغانسك ودونيتسك". لوغانسك ودونيتسك جدير بالذكر، أنه فى وقت سابق التقى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، مع وزير الخارجية الأوكرانى ديميترى كوليبا فى البنتاجون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل. ووجه وزير الدفاع الأمريكى حديثه لـ بوتين، قائلا: ندعو الرئيس الروسى إلى تفادى خيار الحرب الشاملة.

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